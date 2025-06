Startup Radical Storage digitalizza il deposito bagagli | un click per lasciare le valigie al sicuro

Nel mondo del turismo in continua evoluzione, Radical Storage rivoluziona il modo di viaggiare: digitalizza il deposito bagagli, offrendo un servizio rapido e sicuro con un semplice click. Ora, lasciar le valigie in città è più facile che mai, eliminando stress e lunghe attese. Con questa innovazione, la libertà di esplorare senza peso diventa realtà : il futuro del viaggio è già qui, pronto a cambiare il modo di vivere ogni avventura.

(Adnkronos) – Il turismo cambia, evolve e si digitalizza. Ma c’era ancora un tassello che mancava all’appello: il deposito bagagli. Certo, ci sono quelli nelle stazioni, ma in cittĂ ? Dopo il check-out, se il turista ha ancora a disposizione mezza giornata prima di partire, dove trova un posto vicino per lasciare le valigie? E se . Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: startup - radical - storage - digitalizza

Startup, Radical Storage digitalizza il deposito bagagli: un click per lasciare le valigie al sicuro; Radical Storage integra il deposito bagagli nell’offerta turistica digitale; «Sette anni fa cercavamo clienti, poi è arrivato il round da 7 milioni di dollari». Così tre amici hanno aperto l’Airbnb dei bagagli.

Startup, Radical Storage digitalizza il deposito bagagli: un click per lasciare le valigie al sicuro - 000 depositi attivi in tutto il mondo ed è utilizzata da oltre 2 milioni di viaggiatori ogni anno ... Riporta msn.com

Radical Storage, azienda che si occupa di deposito bagagli, chiude un round Serie A da 7 milioni di dollari. Tutti i dettagli - La startup collabora con esercizi commerciali (come bar e ristoranti) per offrire una soluzione completamente digitale che permette di lasciare le valigie in diverse parti del mondo Radical Storage, ... Si legge su startupitalia.eu