Starmer | necessaria de-escalation in Medio Oriente

Il primo ministro britannico Keir Starmer evidenzia l'importanza di una de-escalation in Medio Oriente, sottolineando il ruolo cruciale del dialogo tra Iran e Israele. Durante la sua visita nello Staffordshire, ha ribadito che la soluzione dei problemi nucleari deve avvenire attraverso negoziati, non con il conflitto. La pace e la stabilità nella regione richiedono uno sforzo comune e convinto, perché solo così si potrà sperare in un futuro di prosperità e sicurezza per tutti.

Milano, 19 giu. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer afferma di parlare costantemente con "i leader della regione" della situazione in Medio Oriente. Intervenendo durante una visita nello Staffordshire, Starmer ha sottolineato la necessità di una de-escalation tra Iran e Israele, affermando: "Sì, la questione nucleare deve essere affrontata, ma è meglio affrontarla attraverso i negoziati che con il conflitto". "Tutti noi, Regno Unito incluso, siamo molto preoccupati per il programma nucleare che l'Iran sta sviluppando. È una questione che ci preoccupa da tempo. Riconosciamo pienamente il diritto di Israele all'autodifesa.

Starmer: “Inorriditi da escalation Israele a Gaza” - Keir Starmer ha espresso profonda indignazione per l'escalation militare a Gaza, sottolineando l'orrore della sofferenza dei bambini innocenti colpiti dai bombardamenti.

L'eco del conflitto in Medio Oriente è arrivato sin sulle montagne canadesi. Trump ha ribadito che l'Iran vuole una de-escalation perché «non sta vincendo la guerra». Ha fatto riferimento a contatti in corso, «vogliono parlare, avrebbero dovuto farlo prima. Gli h Vai su Facebook

La crisi in Medio Oriente monopolizza il vertice in Canada. Per il premier bilaterali con Starmer, Merz e Carney. La bussola di Roma è riaprire il tavolo sul nucleare. di @FlamiCami Vai su X

