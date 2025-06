Starmer cede | perché ora il Regno Unito vuole davvero indagare sulle grooming gang

potuto più ignorare l’urgenza di affrontare questa tragica realtà. Dopo anni di silenzi e minimizzazioni, ora la Gran Bretagna si prepara a fare luce su uno dei capitoli più oscuri della sua storia sociale, dimostrando che la giustizia e la protezione dei minori devono essere sempre prioritarie. Solo così potrà sperare di ricostruire fiducia e unità nazionale, superando le ferite aperte da troppo tempo.

