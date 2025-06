Stangata europea sul tabacco | in arrivo aumenti record per le sigarette anche elettroniche

L’Europa si prepara a una stangata senza precedenti sul tabacco, con aumenti record sulle sigarette e le sigarette elettroniche. Bruxelles valuta un incremento delle accise che potrebbe raggiungere fino al +258%, minacciando consumatori, produttori italiani e l’intera filiera del made in Italy. Le conseguenze si fanno sentire: prezzi più alti e impatti significativi su economia e inflazione. La decisione è alle porte, e le ripercussioni saranno inevitabili per tutti.

Stangata europea sulle sigarette (anche elettroniche) in arrivo? Bruxelles sta valutando un aumento delle accise sul tabacco (da +139% a +258%), per fare cassa e aiutare a far quadrare il prossimo bilancio europeo. Le conseguenze per l'Italia saranno dirette per i consumatori (fino a 1 euro in più a pacchetto), ma anche per la filiera produttiva, il made in Italy e l'inflazione. La proposta Ue: accise più alte su tutti i prodotti del tabacco. La Commissione europea sta lavorando a una revisione della direttiva sulle accise del tabacco (TED), con aumenti record della tassazione su sigarette, sigari, tabacco trinciato, prodotti a tabacco riscaldato, sigarette elettroniche e bustine di nicotina.

