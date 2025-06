Stangata dell’inflazione | spendiamo 500 euro in più con aumenti da top ten

L'inflazione torna a mordere, e Arezzo si trova tra le città più care d’Italia. Con un incremento di circa 541 euro all’anno, le famiglie aretine dovranno affrontare una spesa supplementare di 500 euro al mese. Le ragioni sono molteplici, ma i numeri parlano chiaro: il costo della vita è in costante crescita. E ora, scopriamo come questa situazione influisce sulla vita quotidiana degli italiani.

Arezzo, 19 giugno 2025 – 541 euro in più all’anno. E’ quello che spenderemo per colpa dell’inflazione che torna a correre e ha visto Arezzo piazzarsi il mese scorso, tra le dieci città più care d’Italia. S i perché se Bolzano, Siracusa e Pistoia sono risultate le città d’Italia con il maggior aumento del costo della vita, Arezzo non fa tanto meglio e chiude la top ten del salasso. A parlare sono i numeri. Sulla base dei dati territoriali dell’inflazione di maggio, l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato infatti la classifica delle città italiane più care. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di Regione o dei Comuni con più di 150 mila abitanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stangata dell’inflazione: spendiamo 500 euro in più con aumenti da top ten

