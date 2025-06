Stagione lirica il direttore artistico De Vivo illustra le opere in cartellone

Preparati a scoprire i segreti e le emozioni dietro le opere che animeranno il palco delle Muse! Domani alle 18, al Ridotto del Teatro di Ancona, Vincenzo De Vivo, direttore artistico della stagione lirica, svelerà in anteprima i dettagli di un cartellone ricco di passioni: da Verdi a Rossini. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’opera e non solo, perché conoscere le storie che ci aspettano rende ancora più coinvolgente l’esperienza teatrale.

Si intitola 'Approfondimenti' l'incontro che si terrà domani pomeriggio (ore 18) al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, organizzato in occasione della 'Festa della Musica', in programma il giorno successivo, sabato. Vincenzo De Vivo, direttore artistico della stagione lirica, illustrerà le opere in cartellone che il pubblico vedrà e ascolterà fra ottobre e dicembre alle Muse: 'Il Trovatore' di Giuseppe Verdi e 'Il Barbiere di Siviglia' di Gioachino Rossini. Insieme a De Vivo ci sarà il regista Giuseppe Dipasquale, direttore di Marche Teatro, il quale parlerà del nuovo allestimento del 'Trovatore'.

