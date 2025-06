Stadio San Siro per le Università di Milano il valore di 197 milioni non è sottostimato

Il cuore pulsante di Milano, lo storico stadio San Siro, si trova al centro di una nuova analisi che smentisce le cifre ufficiali. Secondo il Politecnico e l’Università Bocconi, il valore dell’impianto è di 197 milioni di euro, non 232 milioni come stimato dall’Agenzia delle Entrate. Questa revisione rivela quanto possa essere sottile la linea tra percezione e realtà nel mondo dell’economia urbana. Ma cosa significa tutto ciò per la città e i suoi progetti futuri? Continua a leggere.

Il Politecnico e l'Università Bocconi hanno depositato gli esiti della consulenza richiesta dal Comune di Milano sulla valutazione dell'Agenzia delle Entrate sullo stadio 'Meazza' e delle aree limitrofe di San Siro. Per gli atenei, il valore indicato di 197 milioni "non è sottostimato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

