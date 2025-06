Stadio Roma ancora ritardi | il progetto definitivo rinviato a dopo l’estate

Il sogno di uno stadio all’avanguardia per la Roma si arena ancora nei ritardi: il progetto definitivo previsto per oggi, 19 giugno, non è stato presentato. Tra ricorsi e ostacoli tecnici, l’obiettivo di inaugurare nel centenario del club si allontana, lasciando i tifosi in attesa di una svolta. La sfida ora riguarda superare le barriere amministrative e trasformare l’ambizione in realtà. Il futuro dello stadio di Pietralata dipende dalla volontà di tutte le parti coinvolte.

La data cerchiata in rosso – 19 giugno – scade oggi senza che la Roma abbia presentato il progetto definitivo del nuovo stadio a Pietralata. Il ritardo, che allontana ulteriormente l’obiettivo di inaugurare l’impianto nella stagione del centenario del club (2027-28), è legato a una serie di ostacoli amministrativi e tecnici che hanno rallentato l’iter negli ultimi mesi. Tra i più significativi: i ricorsi dei residenti, il contenzioso con l’autoricambi presente nell’area, e la questione del bosco, divenuta un nodo centrale. La situazione dei terreni. L’area su cui dovrebbe sorgere il nuovo impianto resta al centro di contese legali e tecniche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Stadio Roma, ancora ritardi: il progetto definitivo rinviato a dopo l’estate

