StVincent Primal Scream e Massive Attack | tutti i colori del rock al Medimex di Taranto

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Taranto! Lo stvincent primal scream e i Massive Attack portano tutti i colori del rock nel Medimex, l’evento targato Puglia Sounds che trasforma la città in una vera e propria capitale musicale. Venerdì 21 e sabato 22 marzo, il lungomare si anima con grandi live e emozioni uniche: un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica di ogni genere. Non perdere questa straordinaria festa sonora!

Entra nel vivo l’evento targato Puglia Sounds che trasforma Taranto in città della musica: venerdì 21 e sabato 22 marzo i grandi live sul lungomare. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - St.Vincent, Primal Scream e Massive Attack: tutti i colori del rock al Medimex di Taranto

