squid game ultimo capitolo terza stagione dal 27 giugno su netflix

Roma, 19 giu. (askanews) - Il fenomeno "Squid Game" si conclude con l'attesissima terza stagione, su Netflix dal 27 giugno. La serie ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, la seconda stagione di "Squid Game" ha infatti totalizzato 68 milioni di visualizzazioni nei suoi primi tre giorni su Netflix, un vero record. Queste nuove puntate, sempre sceneggiate e dirette da Hwang Dong-hyuk, sono state presentate in anteprima a Londra e presto verranno svelate. L'intera storia ruota attorno alle azioni compiute da un gruppo di individui spinto dalla disperazione e dalla necessitĂ di riscatto verso giochi che si trasformano in sfide mortali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net