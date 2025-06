‘Squid Game 3’ l’ultima partita mortale su Netflix | cosa ci aspetta nella stagione finale

Preparatevi a un epilogo che lascerà il segno: il 27 giugno, Netflix ci regalerà l’ultima stagione di ‘Squid Game’, la serie che ha rivoluzionato il genere distopico. Sei episodi intensi, culminanti in un confronto finale tra Gi-hun e il sistema, pronti a riscrivere le regole del destino. Un finale scritto con maestria per chiudere il cerchio e lasciare il pubblico senza fiato. La sospensione è finita, il viaggio sta per concludersi...

Dopo aver ridefinito le regole del thriller distopico, ‘ Squid Game ’ si prepara a chiudere il cerchio. Il 27 giugno arriva su Netflix la terza e ultima stagione della serie sudcoreana più discussa degli ultimi anni. Sei episodi per raccontare il confronto finale tra Gi-hun e il sistema, tra chi è sopravvissuto ai giochi e chi li comanda. Un finale scritto insieme alla stagione precedente, pensato dal regista Hwang Dong-hyuk per offrire una conclusione coerente, potente e – forse – non definitiva. Scopriamo di più. ‘Squid Game’, dove eravamo rimasti?. La prima stagione si era chiusa con un momento di scelta per Gi-hun (interpretato da Lee Jung-jae): tornare alla normalità o provare a distruggere il meccanismo dei giochi? La seconda stagione ha risposto subito all’interrogativo: Gi-hun è rientrato nel sistema, con uno scopo diverso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Squid Game 3’, l’ultima partita mortale su Netflix: cosa ci aspetta nella stagione finale

