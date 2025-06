Sputi e botte a un negoziante per 100 euro | la rapina al mercato Albani

Una rapina brutale scossa dal gesto sfrontato di alcuni ladri che, fingendosi clienti, hanno aggredito un commerciante 60enne nel cuore della Bolognina. Con sputi e botte, si sono assicurati 100 euro di incasso, lasciando il negoziante sotto shock. Un episodio che mette in evidenza la vulnerabilità dei negozianti negli orari di apertura. La vicenda sottolinea quanto sia urgente rafforzare la sicurezza nelle aree commerciali di quartiere.

Si sono presentate sul retro del suo negozio con la scusa di chiedere dell'acqua, ma poco dopo lo hanno aggredito e rapinato. √ą quanto accaduto nei giorni scorsi a un commerciante sessantenne nel quartiere Bolognina, in via Albani, durante l'orario di apertura del mercato rionale. Secondo il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ¬© Bolognatoday.it - Sputi e botte a un negoziante per 100 euro: la rapina al mercato Albani

In questa notizia si parla di: albani - mercato - sputi - botte

Sputi e botte a un negoziante per 100 euro: la rapina al mercato rionale.

Sputi e bastonate a un commerciante per rubargli il portafoglio: due donne in manette - Le ladre sono state bloccate in via Zampieri dai carabinieri e dai militari dell'Esercito ... Riporta ilrestodelcarlino.it