Sputi e bastonate a un commerciante per rubargli il portafoglio | due donne in manette

Un episodio di violenza e rapina scuote il cuore di Bologna: due donne hanno aggredito un commerciante nel mercato di via Albani, usando sputi e bastonate per sottrargli il portafoglio. La scena si è conclusa con l'arresto delle responsabili, una di 29 e l'altra di 20 anni, ora sotto accusa di rapina aggravata. La vicenda evidenzia ancora una volta la necessità di sicurezza e rispetto nelle nostre strade.

Bologna, 19 giugno 2025 - Hanno aggredito il titolare di un'attività nel mercato di via Albani, in Bolognina, e durante la colluttazione gli hanno rubato il portafoglio. Per questo motivo due donne, una di 29 anni e l'altra di 20, sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando le due donne si sono presentate nel retro dell'attività della vittima, un uomo di circa 60 anni, per chiedergli un bicchiere d'acqua. L'uomo, impegnato con dei clienti, ha consigliato alle ragazze di tornare più tardi. Al rifiuto, la ventenne ha sputato addosso alla vittima e ha poi cercato ripetutamente di colpirlo con il manico di una scopa raccolta all’esterno del negozio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sputi e bastonate a un commerciante per rubargli il portafoglio: due donne in manette

In questa notizia si parla di: donne - portafoglio - sputi - bastonate

Sputi e bastonate a un commerciante per rubargli il portafoglio: due donne in manette; I locali di piazza XIII Vittime ostaggio dei clochard: Sputi e bastonate, c'è pure chi si masturba in strada; Sputi, bastonate, pugni e insulti al marito: 84enne della Bassa friulana finisce a giudizio a Udine.

Sputi e bastonate a un commerciante per rubargli il portafoglio: due donne in manette - Le ladre sono state bloccate in via Zampieri dai carabinieri e dai militari dell'Esercito ... Secondo ilrestodelcarlino.it