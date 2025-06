Sport spettacolo aggregazione | al Cus torna il Tower Festival

Preparati a vivere un weekend indimenticabile al CUS Pisa! Il Tower Festival torna dopo dodici anni, portando sport, musica e convivialità in un’unica grande festa. Sabato 21 e domenica 22 giugno, il cuore dell’estate pisana si anima con competizioni emozionanti, spettacoli coinvolgenti e momenti di aggregazione per grandi e piccini. Non perdere l’occasione di essere parte di questa tradizione che celebra lo spirito di comunità e divertimento. Ti aspettiamo!

Sport, musica e convivialità si incontrano ancora una volta al CUS Pisa per il ritorno del Tower Festival, in programma sabato 21 e domenica 22 giugno. L’evento, che da dodici anni anima l’estate pisana, è una festa aperta a tutti che intreccia competizioni, spettacoli e momenti di aggregazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Sport, spettacolo, aggregazione: al Cus torna il Tower Festival

In questa notizia si parla di: sport - aggregazione - tower - festival

