Sport in tv oggi giovedì 19 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Se sei appassionato di sport, il 19 giugno ti riserva un vero e proprio festival di emozioni! Dal tennis ai grandi tornei ATP e WTA, dal ciclismo con il Giro d’Italia NextGen alle competizioni europee di basket, scherma e judo, c’è davvero tutto ciò che desideri. Scopri orari, programmi e dove seguire gli eventi in streaming per non perderti nemmeno un istante di questa giornata ricca di adrenalina. Ecco tutto quello che devi sapere!

Giovedì 19 giugno ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi il tennis con i tornei ATP del Queen's e di Halle e quelli WTA di Berlino e Nottingham, il ciclismo con il Giro d'Italia NextGen ed il Giro di Svizzera, il basket femminile con gli Europei, la scherma con gli Europei, il judo con i Mondiali, e tanto altro ancora. Nell' ATP 500 di Halle in singolare saranno protagonisti Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, mentre in doppio saranno impegnati Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, infine nel WTA 500 di Berlino scenderanno in campo in doppio Sara Errani e Jasmine Paolini.

