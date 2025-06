Sport in tv oggi giovedì 19 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Se sei appassionato di sport e non vuoi perderti nemmeno un momento di oggi, giovedì 19 giugno, preparati a un’ondata di eventi emozionanti su TV e streaming. Dall’ATP di Halle al Giro d’Italia NextGen, passando per gli Europei di basket e scherma, il panorama sportivo del giorno è ricco di sfide da non perdere. Ecco tutto ciò che devi sapere sugli orari e come seguire gli incontri dal vivo.

Giovedì 19 giugno ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi il tennis con i tornei ATP del Queen’s e di Halle e quelli WTA di Berlino e Nottingham, il ciclismo con il Giro d’Italia NextGen ed il Giro di Svizzera, il basket femminile con gli Europei, la scherma con gli Europei, il judo con i Mondiali, e tanto altro ancora. Nell’ ATP 500 di Halle in singolare saranno protagonisti Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, mentre in doppio saranno impegnati Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, infine nel WTA 500 di Berlino scenderanno in campo in doppio Sara Errani e Jasmine Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 19 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

In questa notizia si parla di: sport - giovedì - giugno - programma

Sport in tv oggi (giovedì 15 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, giovedì 15 maggio, gli appassionati di sport troveranno tanti eventi emozionanti da seguire in TV e in streaming.

Giovedì 12 giugno, nella Sala Consiliare del Comune di Calcinaia, è stato ufficialmente svelato il cartellone del “Pisa Sport Festival”: l’appuntamento sportivo più ricco e ambizioso della provincia di Pisa, in programma al centro Piero Masoni di Fornacette dal Vai su Facebook

Sport in tv oggi (giovedì 12 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Vai su X

Mondiale per Club, il tabellone: calendario partite e date; Inclusione della disabilità tramite lo sport: giovedì 19 giugno a Scandiano la festa di All Inclusive Sport; Sport in tv oggi, 12 giugno 2025: da non perdere Virtus Bologna-Brescia e il tennis.