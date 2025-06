Sport in tv oggi giovedì 19 giugno 2025 | tanto tennis con Sinner Cobolli e Sonego

Oggi in TV si accende l’adrenalina con un ricco palinsesto sportivo! Dal tennis, con Sinner, Cobolli e Sonego, alle emozioni del basket femminile con Italia-Slovenia, fino alle sfide mozzafiato del Mondiale per club. Un giorno imperdibile per gli appassionati di sport: scopri cosa non puoi perdere e preparati a vivere ogni momento da protagonista!

Tra gli appuntamenti di oggi anche Italia - Slovenia per il mondiale di basket femminile e le partite del Mondiale per club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sport in tv oggi, giovedì 19 giugno 2025: tanto tennis con Sinner, Cobolli e Sonego

In questa notizia si parla di: sport - giovedì - giugno - tanto

Sport in tv oggi (giovedì 15 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, giovedì 15 maggio, gli appassionati di sport troveranno tanti eventi emozionanti da seguire in TV e in streaming.

– Giovedì 19 giugno ci vediamo allo Sportitalia Village per una serata all’insegna di emozioni, sport e tanto divertimento Ore 18.00 – Sfilata di tutte le Vai su Facebook

Sport in tv oggi, giovedì 19 giugno 2025: tanto tennis con Sinner, Cobolli e Sonego; Le Prime Pagine di di oggi Giovedi 19 Giugno 2025; Fiorentina, c’è Dzeko: Felice di essere tornato in Italia. Il programma del suo giovedì a Firenze.