Sport in tv giovedì 19 giugno | programma e orari di tutti gli eventi

Preparati a vivere un giovedì 19 giugno all’insegna dello sport in TV: dal tennis con Jannik Sinner in battaglia per i quarti di Halle, ai Mondiali di judo, agli Europei di scherma e al Mondiale per club di calcio. Non perderti nemmeno un minuto di azione: segui le nostre dirette e contenuti esclusivi su Sportface Tv. Per rimanere sempre aggiornato, scarica gratuitamente l’app di Sportface TV e porta lo sport direttamente nel palmo della tua mano.

Giovedì 19 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, con il tennis e Jannik Sinnerche sfiderà il kazako Bublik per un posto nei quarti di finale di Halle. E ancora i Mondiali di judo, gli Europei di scherma e il Mondiale per club di calcio. MATTINA. 09.00 Scherma, Europei Genova: spada femminile a squadre e fioretto maschile a squadre – YouTube FIE, dalle ore 15.

