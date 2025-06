Sport Governo e Regioni siglano Patto istituzionale | Collaborazione strategica

Oggi, Governo e Regioni uniscono le forze con la firma del Patto Istituzionale per lo Sport, un passo strategico verso una cultura più attiva e inclusiva. Questo accordo rafforza l’impegno condiviso di promuovere la pratica sportiva come strumento di crescita sociale, benessere e coesione. Un traguardo importante che segna l’inizio di un percorso dedicato a valorizzare il ruolo fondamentale dello sport in Italia, rendendo il paese sempre più sportivo e vivace.

(Adnkronos) – Firmato oggi il Patto Istituzionale per lo Sport, un accordo con il quale Governo e Regioni si impegnano reciprocamente a collaborare per promuovere la pratica sportiva in tutto il Paese dando piena attuazione al comma 7 dell’articolo 33 della Costituzione che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva. Il documento è stato presentato e siglato dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e dal presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Massimiliano Fedriga, in occasione della prima tappa di ‘Sport in Regione’, l’iniziativa promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per far conoscere ai territori gli strumenti, le opportunità e le buone pratiche in materia di sport e di investimenti infrastrutturali. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Sport, Governo e Regioni siglano Patto istituzionale: “Collaborazione strategica”

