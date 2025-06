Sport acquatici | adrenalina e spettacolo nel Centro velico di Torre Guaceto

Immergiti nel mondo degli sport acquatici con il Centro Velico Torre Guaceto, un autentico paradiso di adrenalina e spettacolo in Puglia. Da decenni promotore di vela e avventura, ha recentemente ospitato un evento indimenticabile in collaborazione con Asd 40 Nodi e Endpoint Shop, portando entusiasmo e emozioni a tutti gli appassionati. Una due giorni di pura energia che ha lasciato il segno: e il meglio deve ancora venire!

BRINDISI - Il Centro Velico Torre Guaceto, impegnato da decenni sul nostro territorio nel promuovere la pratica degli sport a vela, ha ospitato, in collaborazione con l'Asd 40 Nodi ed Endpoint Shop (riv. aut. Cabrinha), un elettrizzante evento di sport acquatici lo scorso 14 e 15 Giugno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Sport acquatici: adrenalina e spettacolo nel Centro velico di Torre Guaceto

