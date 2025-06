Spopolamento e denatalità in Sicilia si allarga la voragine

L’analisi di esperti e istituzioni dipinge un quadro preoccupante: il declino demografico in Sicilia si amplia, minacciando il tessuto sociale ed economico dell’isola. Se non interveniamo prontamente, il rischio è di scavare un baratro irrecuperabile nel futuro del Mezzogiorno e dell’intera Italia. È ora di riflettere e agire per invertire questa tendenza e ridare speranza alle nuove generazioni.

Se il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, avverte la spinta verso i bordi del baratro, significa che spopolamento e inverno demografico stanno scavando una voragine sotto il futuro prossimo dell'Italia. Come quasi sempre le condizioni più preoccupanti allignano nel Mezzogiorno, dove la Sicilia compete spesso per il penultimo posto, giusto per dare segnali di vitalità! L'analisi di.

