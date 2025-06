Splendore del Santo a Padova il concerto de I Solisti Veneti con la partecipazione della mezzosoprano Manuela Custer

Il 24 giugno, Padova si trasformerà in un palcoscenico di magia e musica con “Splendore del Santo”. I Solisti Veneti, sotto la direzione di Giuliano Carella, regalano un concerto straordinario nella Basilica di Sant'Antonio, arricchito dalla voce sublime della mezzosoprano Manuela Custer. Un’occasione unica per vivere un momento di grande emozione, all’insegna dell’arte e della tradizione, in un’atmosfera di pura armonia e bellezza. Non mancate!

Splendore del Santo, il 24 giugno a Padova il concerto de I Solisti Veneti con la partecipazione straordinaria della mezzosoprano Manuela Custer Alle ore 21 in Basilica di Sant'Antonio l’orchestra diretta da Giuliano Carella. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti con il contributo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Splendore del Santo", a Padova il concerto de I Solisti Veneti con la partecipazione della mezzosoprano Manuela Custer

In questa notizia si parla di: splendore - santo - padova - concerto

In diretta da Gravina di Catania: La festa di Sant'Antonio da Padova 2025 (prima parte) Vai su Facebook

Splendore del Santo, a Padova il concerto de I Solisti Veneti con la partecipazione della mezzosoprano Manuela Custer; “Splendore del Santo”: I Solisti Veneti e Manuela Custer in concerto gratuito a Padova; Splendore del Santo, il 27 giugno alle ore 21 in basilica il concerto de I Solisti Veneti chiude il Giugno Antoniano 2024.

“Splendore del Santo”: I Solisti Veneti e Manuela Custer in concerto gratuito a Padova - PADOVA – Il 24 giugno 2025 alle ore 21, la splendida cornice della Basilica di Sant’Antonio ospiterà il concerto intitolato "Splendore del Santo", una serata dedicata alla musica sacra eseguita da I S ... Come scrive nordest24.it

Padova, il Giotto segreto della Basilica del Santo: lo splendore emerso dal restauro - Si è concluso il restauro dell’arco di ingresso della cappella di Santa Caterina (o delle Benedizioni) nella Basilica di Sant’Antonio, a Padova ... Riporta corriere.it