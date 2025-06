Spiaggia di vetro pronto per le sale all' Ic Telesio si festeggia l' alunno attore Souleyman Diakite

Preparati a immergerti in un mondo di emozioni con "Spiaggia di vetro", il nuovo film del regista Will Geiger, ambientato tra Messina e Villa San Giovanni. Prima di sbarcare nelle sale, il film sarà presentato in anteprima al Ischia Film Festival, celebrando anche la straordinaria performance dell’attore e alunno attore Souleyman Diakite. Un’opportunità unica di scoprire un talento emergente nel panorama cinematografico italiano e internazionale.

Sta per esordire nelle sale e sarĂ presentato in anteprima al Ischia Film Festival "Spiaggia di vetro", lungometraggio del regista americano Will Geiger ambientato e girato interamente nel territorio dello Stretto, tra Messina, Villa San Giovanni e la Costa Viola. Coprotagonista del film è un.

