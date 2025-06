Spesa energetica sotto controllo | con Enel le nuove soluzioni per luce e gas a canone fisso

sempre più difficile da prevedere e gestire. Ma ora, grazie alle nuove soluzioni di Enel con canone fisso per luce e gas, puoi mantenere sotto controllo le spese energetiche e affrontare ogni stagione con serenità. Scopri come semplificare la gestione della tua energia e risparmiare con stabilità e trasparenza.

Ogni stagione porta con sé un cambiamento: nell’aria, nella luce e nel ritmo quotidiano. Ma ce n’è uno che grava più degli altri, e che pesa sulle famiglie e sulle imprese italiane con la regolarità delle bollette: il costo dell’energia. In inverno sono i termosifoni che incidono, d’estate i condizionatori non danno tregua, e in mezzo ci sono fatture che oscillano, tariffe che cambiano con oneri accessori e IVA. Il risultato è qualcosa di incerto, dove prevedere la spesa mensile diventa difficile. In un momento di continue variazioni, Enel Vera Luce e Enel Vera Gas rispondono concretamente con una nuova modalità di gestione dell’energia che trasforma la bolletta in una voce stabile del bilancio familiare: un importo fisso mensile per 3 anni comprensivo di IVA, a cui aggiungere solo l’eventuale canone Rai e conguaglio annuale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spesa energetica sotto controllo: con Enel le nuove soluzioni per luce e gas a canone fisso

