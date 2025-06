Sperona l' auto della ex per buttarla fuori strada dopo averla inseguita per chilometri

Un inseguimento estenuante si conclude con un atto di pura follia: l’uomo, dopo aver speronato l’auto della ex per farla uscire di strada, viene arrestato dalla Polizia di Udine. La vicenda, avvenuta il 13 giugno scorso, ha visto un escalation di tensione culminata nella misura cautelare odierna. È un episodio che mette in luce quanto possano essere rischiosi comportamenti di stalking e quanto sia fondamentale intervenire tempestivamente.

Stalker arrestato dalla Polizia di Stato di Udine. È questo l'epilogo di un episodio violento accaduto il 13 giugno scorso in città. Nella mattinata di mercoledì 18 giugno, gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 38 anni.

