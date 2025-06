Speciale weekend | gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 20 al 22 giugno

Prepara il calendario per un weekend all’insegna di emozioni, sapori e tradizioni! Dal 20 al 22 giugno, Salerno e provincia si trasformano in un palcoscenico di eventi imperdibili: tra sagre enogastronomiche e l’entusiasmante Palomonte Truck, che il 21 e 22 giugno anima Valle con esibizioni di camion decorati, gare a tema, musica dal vivo e delizie locali. Un’occasione unica per scoprire il cuore pulsante della nostra terra, tra cultura e divertimento.

Il 21 e 22 giugno a Palomonte torna il Palomonte Truck, evento dedicato al mondo dell’autotrasporto tra esibizioni di camion decorati, gare a tema, musica e sapori locali. La manifestazione, giunta alla terza edizione, si terrà in località Valle con il patrocinio del Comune e l’organizzazione di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 20 al 22 giugno

In questa notizia si parla di: giugno - speciale - eventi - sagre

“Tutti contro il nuovo programma di Amadeus. Sanremo spostato a giugno, Gesù ospite da Fazio. E su Rai1 lo speciale ‘Benigni legge De Martino’!”: Fiorello a tutto campo - Tra polemiche e novità, il mondo della TV si prepara a un giugno ricco di eventi. Sanremo spostato a giugno, un programma di Amadeus contestato, e ospiti come Gesù da Fazio, Fiorello a “Tutto Campo” e uno speciale di Benigni su Rai1.

La domenica è speciale a Ripabianca, e questo 15 GIUGNO ancora di più. A GIUGNO IN FESTA non si fermano gli eventi musicali, con lo spettacolo in pista dell'Orchestra Andrea Bianchini e quello al 973 PUB dello scatenato SMASH PARTY! Vi Vai su Facebook

Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 20 al 22 giugno; Eventi, sagre e feste per il weekend del 20-21 giugno 2025 in Piemonte; Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 19 al 22 giugno 2025.

Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 20 al 22 giugno - Per chi ama il cibo da non perdere la Festa della Ciliegia a Bracigliano e la Sagra del Baccalà a Castel San Giorgio. Si legge su salernotoday.it

Profumi d’estate e tradizioni toscane: gli eventi e le sagre da vivere il 21 e 22 giugno - 22 giugno: borghi in festa, sapori autentici, musica e tradizioni tra colline e piazze storiche ... siviaggia.it scrive