Spazzatura ovunque | disservizi e disagi nella marina residenti esasperati

Spazzatura ovunque, disservizi e disagi esasperano i residenti di Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico. Sacchi abbandonati agli angoli delle strade e sporcizia diffusa stanno minando la qualità di vita di chi vive qui. La comunità chiede con urgenza interventi concreti, perché un quartiere pulito e sicuro è un diritto di tutti. È arrivato il momento che le autorità ascoltino le loro voci e agiscano subito.

CAMPO DI MARE - Cumuli di sacchi di spazzatura agli angoli delle strade, davanti agli usci delle abitazioni. Sporcizia. Esasperazione. I residenti di Campo Di Mare, marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico, non sanno più come fare e a chi rivolgersi per ottenere la rimozione dei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Spazzatura ovunque": disservizi e disagi nella marina, residenti esasperati

