Spazi inclusivi per autismo e ipovedenti | approvati i nuovi progetti Peba

Francavilla Fontana si distingue ancora una volta per l'impegno verso l'inclusione: grazie a un finanziamento regionale di 10.000 euro, sono stati approvati nuovi progetti del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). Questi interventi garantiranno spazi più accessibili e inclusivi per persone con autismo e ipovedenti, migliorando la qualità della vita di tutta la comunità . Un passo importante verso una città più aperta e solidale, dove nessuno resta indietro.

Spazi inclusivi per autismo e ipovedenti: approvati i nuovi progetti Peba; Approvati i nuovi interventi contro le barriere architettoniche e sensoriali; Al lavoro per eliminare le barriere architettoniche.

