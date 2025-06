Spaventoso incidente sulla Ss 38 traffico in tilt

Un incidente drammatico sulla SS 38 ha trasformato il traffico in un caos totale, riportando la vecchia strada al centro dell’attenzione. La giornata si è tinta di paura e incertezza a Delebio, dove un grave scontro tra un autoarticolato e un altro veicolo ha provocato rallentamenti e disagi. Le cause sono ancora da chiarire, ma il ricordo di quei momenti rimarrà impresso a lungo.

DELEBIO La vecchia Statale 38 per un pomeriggio è tornata ad essere trafficata come lo è stata per decenni, prima dell'apertura della Variante, a causa di spaventoso incidente stradale che si è verificato proprio sulla nuova SS 38 all'altezza di Delebio, al chilometro 4, in direzione Morbegno-Sondrio. Per cause ancora da chiarire, ma potrebbe essersi trattato di un colpo di sonno, il conducente di un autoarticolato ha urtato un mezzo – un'asfaltatrice – che si trovava a bordo strada proprio perché in questi giorni sono in corso lavori nella zona. Completamente distrutta la motrice dell'autoarticolato, tanto che sulle prime si è temuto il peggio per il conducente, portato invece in ospedale a Sondrio dai soccorsi intervenuti sul posto in codice giallo, dunque fortunatamente in condizioni sì serie, ma non in pericolo di vita.

