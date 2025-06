Spari in pieno giorno tra i passanti finisce in tragedia | ucciso nella sua auto

una scena che lascia sgomenti e solleva domande sulla sicurezza e la criminalità nella nostra città. La tranquilla routine quotidiana si è trasformata in un dramma, ricordandoci quanto possa essere sottile il confine tra normalità e tragedia. Mentre le indagini proseguono, l’intera comunità si stringe nel dolore e nell’incertezza, chiedendosi: cosa si nasconde dietro questa ennesima esplosione di violenza? È il momento di fare chiarezza e di reagire.

La città torna essere teatro di sangue e piombo. Questa volta la vittima è un uomo di cinquant’anni, freddato in pieno giorno mentre si trovava nella sua auto. Erano da poco passate le 12 quando in via Arpaia, una strada non distante dal centro cittadino, alcuni colpi d’arma da fuoco hanno rotto la calma del mezzogiorno pugliese. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, ma per l’uomo al volante della Smart rossa non c’era più nulla da fare. È stato ucciso con un colpo preciso alla base del collo, lato destro: un’esecuzione fulminea e spietata. >> “Ci siamo sposate”. Festa nello sport italiano, da compagne di squadra all’altare: il giorno del Sì Solo dopo l’identificazione è emersa l’identità della vittima: si chiamava Giovanni Mastropasqua, ma tutti lo conoscevano come Gigi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: pieno - giorno - ucciso - auto

Accoltellato in pieno giorno a Milano, un giovane soccorso con il suo cane ferito - Ieri pomeriggio, Milano è stata teatro di un inquietante episodio di violenza: un giovane è stato accoltellato all'addome mentre passeggiava con il suo cane rottweiler.

Agguato di camorra a Cardito, Antonio Vitale ucciso tra le auto: era pregiudicato Una vera e propria esecuzione in pieno giorno, in pieno centro a... Vai su Facebook

Agguato di camorra ad Afragola: Pasquale Buono, 37 anni, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco all’interno di un negozio in corso Italia. Il commando ha agito in pieno giorno. Buono, secondo le prime ricostruzioni, era ritenuto vicino a una costola del clan Mo Vai su X

Spari in pieno giorno a Foggia, Giovanni ucciso con colpo al collo nella sua Smart: lascia sette figli; Omicidio in via Arpaia: spari in pieno giorno, ucciso Giovanni Mastropasqua; Omicidio di Antonio Vitale a Cardito vicino Napoli, agguato in auto: il 56enne era un pregiudicato di Caivano.

Spari in pieno giorno a Foggia, Giovanni ucciso con colpo al collo nella sua Smart: lascia sette figli - Dai primi rilievi sul luogo dell'accaduto da parte degli investigatori, si tratterebbe di un vero e proprio agguato ... fanpage.it scrive

Camorra spara in pieno giorno nel traffico: omicidio choc in provincia - Antonio Vitale, pregiudicato di Caivano, è stato ucciso oggi in un agguato mentre era a bordo della sua auto. Come scrive ilmediano.com