Spari in pieno giorno a Foggia Giovanni ucciso con colpo al collo nella sua Smart | lascia sette figli

Un dramma si è consumato a Foggia, dove Giovanni Mastropasqua è stato brutalmente ucciso in un agguato in pieno giorno. La scena, ancora avvolta nel mistero, ha sconvolto una comunità già scossa dalla violenza. Le indagini si concentrano ora sui motivi e sugli autori di questo gesto cruento, che ha lasciato sette figli senza il loro padre. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa tragica vicenda.

Dai primi rilievi sul luogo dell'accaduto da parte degli investigatori, si tratterebbe di un vero e proprio agguato. L'uomo, Giovanni Mastropasqua, è stato ucciso con un colpo di pistola che l'ha raggiunto alla base del collo mentre era all'interno della sua vettura in strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giovanni - ucciso - colpo - collo

Travolto e ucciso da un’auto: San Giovanni dice addio a Mitica, il senzatetto con un sorriso per tutti - San Giovanni piange Mitica, il senzatetto dal sorriso contagioso che ha lasciato un segno indelebile nella comunità.

Non sarà un’operazione militare come quelle precedenti e ci sarà una risposta iraniana. Israele attende di aver sfiancato l’esercito di Teheran per il colpo finale Vai su Facebook

Spari in pieno giorno a Foggia, Giovanni ucciso con colpo al collo nella sua Smart: lascia sette figli; Sorpreso in auto da un sicario: padre di 7 figli ucciso con un colpo di pistola al collo; Foggia, uomo ucciso con un colpo al collo: droga sullo sfondo, il killer forse seduto accanto.

Ucciso con proiettile al collo l'uomo trovato morto a Foggia - E' stato ucciso con un colpo di pistola alla base del collo, sul lato destro, l'uomo trovato senza vita questa mattina in una smart rossa nel centro di Foggia. Riporta msn.com

Il collo spezzato, così Franco Bergamin è morto sul colpo: frattura di 4 vertebre. Forse l'assassino ha eseguito una mossa di arti marziali - Franco Bernardo Bergamin è morto subito la sera del 22 febbraio, nel suo appartamento al civico 4 di via Papa Giovanni ... Lo riporta ilgazzettino.it