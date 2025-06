Sparatoria nella zona della movida ferito a colpi di pistola in faccia | due arresti

Una notte di paura nel cuore di Milano: una sparatoria violenta nella movida ha ferito gravemente un giovane e portato all’arresto di due cittadini cinesi. L’evento, che ha scosso la città, si è concluso con le manette all’alba, grazie alle indagini rapide delle forze dell’ordine. La vicenda solleva molte domande sulla sicurezza e sulla crisi della violenza urbana, mentre la città si prepara a fare luce su un episodio che resterà impresso nella memoria collettiva.

La trasferta da Prato a Milano, gli spari in centro e la fuga nel cuore della notte. Poi le indagini e, all’alba di giovedì 19 giugno, le manette. Due cittadini cinesi di 45 e 47 anni sono stati sottoposti a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip ed eseguita dalla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Sparatoria nella zona della movida, ferito a colpi di pistola in faccia: due arresti

In questa notizia si parla di: sparatoria - zona - movida - ferito

Uccide il collega e poi si toglie la vita: tragedia in una falegnameria. La vittima, Nicola Laino, aveva 38 anni. L’omicida-suicida 80. Lça sparatoria in zona Ottavia, a Roma - Una tragedia scuote Ottavia, a Roma: sabato 17 maggio 2025, un omicidio-suicidio nella falegnameria ha portato alla morte di Nicola Laino, 38 anni, ucciso dal collega Francesco Cesari, 80, che poi si è tolto la vita.

Rossano, movida violenta. Sparatoria sul lungomare: c’è un ferito http://cosenzaduepuntozero.it - #Cosenza #Calabria - X Vai su X

Sparatoria nella notte a Sant’Angelo di Rossano: ferito un giovane: Una nuova escalation di violenza ha turbato la tranquillità della movida estiva a Sant’Angelo di Rossano. Poco dopo la mezzanotte, una rissa tra due gruppi di giovani è degenerata in una... Vai su Facebook

Sparatoria nella zona della movida, ferito a colpi di pistola in faccia: due arresti; Sparatoria nella zona della movida, ferito a colpi di pistola in faccia: due arresti; Rossano, movida violenta. Sparatoria sul lungomare: c’è un ferito.

Sparatoria nella zona della movida, ferito a colpi di pistola in faccia: due arresti - I due (in trasferta da Prato) avrebbero messo a segno l'agguato a colpi di pistola in via Marsala a Milano nella serata del 26 marzo ... Come scrive milanotoday.it

sparatoria sul lungomare di rossano durante una rissa, un giovane ferito lievemente - Rossano, ha ferito un giovane non gravemente; la polizia indaga per chiarire dinamiche e prevenire nuovi episodi di violenza. Riporta gaeta.it