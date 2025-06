Sparatoria in strada due feriti

Una giornata di paura a Verna di Umbertide, dove una sparatoria davanti a un bar ha lasciato due feriti gravi. L'episodio, che si sospetta sia legato a un regolamento di conti nello spaccio di droga, ha sconvolto la comunità locale. La polizia sta indagando per chiarire i motivi e garantire che giustizia sia fatta, mentre i residenti chiedono maggiore sicurezza e serenità.

Sparatoria in strada a Verna di Umbertide. L'episodio si è verificato fuori da un bar. Si tratterebbe, questo il sospetto, di un regolamento di conti nel contesto dello spaccio di droga. Due persone sono rimaste ferite in maniera grave. Un uomo è stato portato in elisoccorso all'ospedale.

