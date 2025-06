Sparatoria a Umbertide | due feriti uno è grave

Una tranquilla giornata a Banchetti, frazione di Umbertide, si è trasformata in un incubo con una sparatoria che ha lasciato due feriti, uno grave. Un regolamento di conti legato allo spaccio di droga ha sconvolto la pace di questa piccola comunità, ora sotto shock. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla presenza di attività illecite nel cuore dell’Umbria, suscitando grande preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Umbertide (Perugia), 19 giugno 2025 – Un regolamento di conti a colpi di calibro 9. Sullo sfondo lo spaccio di droga ed una piccola e tranquilla località – Banchetti, frazione di Umbertide – terrorizzata e sotto choc. È questa in sintesi la cronaca del fatto di sangue avvenuto nel pomeriggio di giovedì 19 giugno tra la gente nella piccola frazione umbertidese, che alla fine ha fatto contare due feriti a colpi di pistola, di cui uno in condizioni molto gravi e portato all’ospedale in elisoccorso ed un secondo in condizioni meno critiche soccorso da un’ambulanza del 118. Un testimone oculare, ancora spaventato ma estremamente lucido, si è visto puntare la pistola in faccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it