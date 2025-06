Sparano a un imprenditore 42enne in via Marsala a Milano | arrestati i due autori dell'agguato

Un grave episodio scuote Milano: un imprenditore di 42 anni è stato vittima di un agguato in via Marsala, con due uomini provenienti da Prato che hanno sparato alla sua testa. Le autorità hanno già arrestato i presunti responsabili, ma il caso solleva interrogativi recenti sulla criminalità e la sicurezza nella città. Scopriamo insieme come si è svolto l’accaduto e quali sono le implicazioni di questa drammatica vicenda.

Lo scorso 25 marzo un 42enne è stato ferito alla testa da un colpo di pistola in via Marsala a Milano. A sparare, secondo gli investigatori, sarebbero stati due cittadini cinesi, come lui, venuti apposta da Prato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

