Spal oggi l’esclusione ufficiale della Figc Due alternative al lavoro ma dipende da Joe

Oggi la Spal affronta un bivio cruciale: l’esclusione ufficiale dalla FIGC apre due possibili alternative al lavoro, decisamente influenzate dall’esito del Consiglio Federale e dalla posizione di Joe. Dopo una serie di passi falliti e la bocciatura della domanda di iscrizione, il club biancazzur si confronta con un destino incerto. Proprietà e dirigenti hanno anche...

È il giorno del Consiglio Federale della Figc, che sancirà l’esclusione della Spal dal calcio professionistico. Dopo aver inviato in maniera incompleta e quindi irricevibile la domanda di iscrizione al campionato di serie C e aver ricevuto l’inevitabile bocciatura da parte della Covisoc, il club biancazzurro attende il verdetto della Federcalcio con la rassegnazione di chi ha già perso da tempo le speranze. Proprietà e dirigenti hanno anche deciso di rinunciare alla possibilità di presentare il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, prendendo atto della situazione e dell’impossibilità di vincerlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal, oggi l’esclusione ufficiale della Figc. Due alternative al lavoro, ma dipende da Joe

In questa notizia si parla di: spal - esclusione - figc - ufficiale

Serie C: Lucchese fuori, Spal a rischio esclusione per documentazione incompleta - La corsa verso il campionato di Serie C si fa sempre più incerta, con la Lucchese ormai fuori dai giochi a causa di documentazione incompleta, e la Spal a rischio esclusione per le stesse ragioni.

La squadra verrà ripescata dopo la certa esclusione della Spal Vai su Facebook

Spal, oggi l’esclusione ufficiale della Figc. Due alternative al lavoro, ma dipende da Joe; Serie C 2025-2026, ufficiali le esclusioni di Lucchese e Spal: via a riammissioni e ripescaggi; Ufficiale, niente Serie C per la Spal: al suo posto l'Inter Under 23.

Spal, oggi l’esclusione ufficiale della Figc. Due alternative al lavoro, ma dipende da Joe - Se Tacopina molla, si aprono le porte del fallimento e di un nuovo bando per le cordate interessate: il gruppo X Martiri e quello di Mattioli ... Segnala sport.quotidiano.net

Cosa succede ora alla SPAL, passaggio per passaggio - Quella di oggi rappresentata da Joe Tacopina e quella di domani che dovrà per forza nascere per ripartire dal dilettantismo. lospallino.com scrive