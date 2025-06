Spal esclusa dalla Serie C | arriva la delibera del Consiglio federale della Figc

La Spal è ufficialmente fuori dalla Serie C: il Consiglio federale della FIGC ha adottato la delibera che sancisce l'esclusione del club ferrarese dal calcio professionistico. Una decisione che segna un nuovo capitolo per il calcio italiano, lasciando i tifosi e gli appassionati con molte domande sul futuro.

Una delibera che pone una veste formale alla sostanziale mancata iscrizione in Serie C della Spal. Nel corso della riunione di giovedì 19 giugno, il Consiglio federale della Figc ha deliberato l'esclusione del club ferrarese dal calcio professionistico.

