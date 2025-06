Spagna | tra scandali tangenti e l’assalto di Vox Sanchez è con le spalle al muro

di tangenti e corruzione, la crisi politica in Spagna si fa sempre più acuta. Sanchez e il suo governo, ormai alle corde, devono affrontare una tempesta perfetta: scandali, accuse e un’opposizione determinata a sfruttare ogni falla. In questo scenario tumultuoso, l’ombra di Vox si allunga, pronti a scardinare ogni equilibrio politico. Un’analisi approfondita della situazione rivelerà come si evolve questa intricata partita di potere.

È successo tutto in poche ore, ma il rumore di fondo era già nell’aria da mesi. Le dimissioni di Santos Cerdán, uno degli uomini più potenti del Partito Socialista e tra i più stretti collaboratori di Pedro Sánchez, hanno colpito il Governo come un fulmine solo per chi si ostinava a guardare il cielo invece che le crepe sotto i piedi. Coinvolto nel cosiddetto “caso Ábalos” e tirato in ballo da intercettazioni pesanti, dove si parla esplicitamente di tangenti milionarie legate ad appalti pubblici, Cerdán ha lasciato tutto: la carica, il seggio, il silenzio. La sua uscita, seppur accompagnata da un comunicato in cui proclama la propria innocenz a e rivendica la scelta come gesto di responsabilità, è stata vissuta all’interno del PSOE come un terremoto difficile da contenere. 🔗 Leggi su It.insideover.com