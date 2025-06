Spagna dal Green Deal al blackout | quando l’ideologia verde della sinistra manda in tilt un Paese intero…

dove si analizzano le cause e le conseguenze di un evento che ha messo in discussione il modello energetico spagnolo. Tra promesse verdi e realtà inquietanti, la crisi evidenzia come l’ideologia green possa diventare un'arma a doppio taglio, mettendo a rischio infrastrutture vitali e sicurezza nazionale. È il momento di riflettere su come bilanciare sostenibilità e affidabilità , per evitare che sogni ecologici si trasformino in incubi collettivi.

«Il sistema non aveva sufficiente capacità di controllo della tensione». Così, con un giro di parole che più burocratico non si può, la ministra dell’Energia spagnola indipendente di area socialista, Sara Aagesen, ha provato a mettere ordine fra le macerie del blackout che lo scorso 28 aprile ha paralizzato per ore intere zone della penisola iberica. Il governo ha pubblicato in questi giorni il primo rapporto ufficiale sull’incidente, un testo lungo e denso che, più che un verdetto, sembra un preambolo. Il blackout del 28 aprile: cosa è successo davvero?. Eppure, qualcosa si capisce. E non è esattamente un elogio della lungimiranza tecnica e politica che ha accompagnato la “ transizione verde ” spagnola. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Spagna, dal Green Deal al blackout: quando l’ideologia verde della sinistra manda in tilt un Paese intero…

