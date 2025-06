SpaceX esploso a terra un razzo in Texas durante un test statico

Una violenta esplosione scuote la base Starbase di SpaceX in Texas durante un test statico. La Ship 36, prototipo del secondo stadio del rivoluzionario sistema di lancio Starship, è stata coinvolta in un incidente che ha lasciato tutti sbalorditi, con un’enorme palla di fuoco che ha consumato il razzo. Un episodio che solleva ancora più domande sul futuro dei viaggi spaziali e sulle sfide dell’innovazione. Ma cosa significa tutto questo per il suo ambizioso progetto?

Violenta esplosione alla base Starbase di SpaceX, in Texas. La Ship 36, prototipo del secondo stadio del sistema di lancio Starship è deflagrata durante una prova statica dei motori sulla piattaforma di lancio. L’incidente è avvenuto attorno alle 23 locali (circa le 6 del mattino in Italia) quando, come si vede in alcuni video registrati dai media statunitensi, una grossa palla di fuoco ha divorato il razzo poco dopo il caricamento del propellente. Le immagini mostrano dapprima una fuoriuscita di gas e subito dopo un bagliore bianco prima dell’esplosione, che ha danneggiato anche alcune strutture a terra. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - SpaceX, esploso a terra un razzo in Texas durante un test statico

In questa notizia si parla di: spacex - razzo - texas - durante

Il razzo SpaceX porta in orbita nuovi satelliti Starlink - Martedì mattina, un razzo SpaceX è decollato dalla base spaziale di Cape Canaveral, portando in orbita 28 nuovi satelliti per il sistema internet Starlink.

Una delle astronavi SpaceX di Elon Musk è esplosa durante un test di routine presso la base di lancio Starbase, in Texas. Nessun ferito. Il razzo si stava preparando per il decimo test di volo della Starship quando ha riscontrato una grave anomalia @ultimora Vai su X

Esplode in Texas un razzo della SpaceX, nessun ferito. Autorità locali: "E' successo durante un test di routine". #ANSA Vai su Facebook

Texas: razzo SpaceX esplode durante test, il video; Texas, esplode a terra un razzo SpaceX, nessun ferito; Spazio: razzo SpaceX esplode in Texas durante test, il momento dell'incidente.

Ennesimo fallimento per Starship SpaceX: il razzo esplode in Texas durante un test notturno - Un razzo Starship di SpaceX è esploso nella notte del 18 giugno alla Starbase in Texas, durante i preparativi per il decimo test di volo. Secondo panorama.it

Razzo di SpaceX scoppia durante un test: il momento dell’esplosione di Starship in Texas - In un comunicato, la società di Elon Musk parla di “grave anomalia”. Si legge su msn.com