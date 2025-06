SpaceX esplosione del razzo Starship durante un test in Texas | ennesimo fallimento di Elon Musk – I video

Un'altra giornata di delusione per SpaceX e Elon Musk: durante un test di routine in Texas, il razzo Starship 36 è esploso in un lampo di fumo bianco ghiacciato e fiamme gigantesche, interrompendo bruscamente il decimo tentativo di lancio. Mentre le cause dell'incidente restano ignote, il fallimento si aggiunge a una serie di sfide nella corsa allo spazio. Ma cosa riserva il futuro per questa innovativa impresa?

«Una grave anomalia», fumo bianco ghiacciato che in un lampo si è acceso in una palla di fuoco gigantesca. È finito tra le fiamme l’ultimo test di routine in vista del decimo volo di prova del razzo Starship 36 di SpaceX, squarciato prima ancora che potesse staccarsi dalla rampa di lancio. L’incidente, le cui cause non sono ancora state definite con certezza, sarebbe avvenuto mentre venivano caricati metano liquido e ossigeno liquido, poco prima del test di accensione statica dei sei motori Raptor del razzo. La zona, investita dalla violentissima esplosione, è stata immediatamente recintata: «L’area era stata mantenuta sgombra durante l’intera operazione, tutto il personale è al sicuro e presente», ha fatto sapere in una nota l’azienda di Elon Musk. 🔗 Leggi su Open.online

