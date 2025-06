SpaceX esplode un razzo in Texas | nessun ferito

Un incidente scuote il mondo dell’innovazione spaziale: SpaceX ha subito un’esplosione di un razzo durante un test presso Starbase, Texas. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, e tutto il personale è al sicuro, come confermato dalla stessa azienda. Questo episodio sottolinea le sfide e le imprevedibilità della corsa allo spazio, ma anche l’impegno di SpaceX nel garantire sicurezza e progresso. L’incidente rappresenta un passo nel percorso di esplorazione umana oltre i confini terrestri.

"Tutto il personale è al sicuro", si legge in un comunicato stampa diffuso da SpaceX, che specifica come il razzo abbia subito "una grave anomalia mentre si trovava su un banco di prova presso Starbase". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - SpaceX, esplode un razzo in Texas: nessun ferito

