SpaceX esplode razzo Starship in Texas | il video con l’enorme palla di fuoco Nessun ferito

Nella notte tra il 18 e il 19 giugno, Texas è stato teatro di uno spettacolo impressionante: un enorme palla di fuoco ha illuminato il cielo durante un test di routine di Starship, il celebre razzo di SpaceX. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma l’evento ha suscitato grande attenzione globale. È un episodio che sottolinea le sfide e le emozioni dell’innovazione spaziale. Ma cosa significa tutto questo per il futuro dell’esplorazione?

È esploso in Texas, nella notte tra il 18 e il 19 giugno, un razzo della SpaceX di Elon Musk. Il fatto è avvenuto durante un test di routine a Starbase. A renderlo noto sono state le autorità locali, aggiungendo che non risultato feriti o vittime. “Il veicolo spaziale Starship, che si stava preparando per il decimo test di volo, ha subito un grave malfunzionamento mentre era su un banco di prova a Starbase”, ha confermato SpaceX in un messaggio su X, precisando che “è stata mantenuta una zona di sicurezza intorno al sito durante tutta l’operazione” e che “tutto il personale è sano e salvo”. L’incidente è avvenuto intorno alle 23:00 locali (le 6:00 in Italia). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - SpaceX, esplode razzo Starship in Texas: il video con l’enorme palla di fuoco. Nessun ferito

