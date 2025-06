Spaccio di droga torna libero dopo la condanna soft

Il mondo della giustizia si interroga di fronte a una sentenza che solleva molte domande: Gennaro I., arrestato per spaccio, torna libero dopo dieci mesi con pena sospesa. Una decisione che ha acceso il dibattito sulla severità delle condanne e le strategie di riabilitazione. Ma cosa significa davvero questa scelta per la comunità e per la lotta contro il crimine? Scopriamolo insieme.

Dieci mesi con pena sospesa. Questa la pena inflitta dal giudice Iorio, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di Gennaro I., 37enne di Crispano, arrestato a Caserta lo scorso mese di aprile per spaccio di droga. Il giudice, all’esito del processo celebrato con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Spaccio di droga, torna libero dopo la condanna soft

