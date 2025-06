Spaccio di cocaina in via Dante | 39enne arrestato dalla Polizia di Stato

La lotta allo spaccio di droga si fa sempre più serrata a Taranto. Questa volta, la Polizia di Stato ha arrestato un 39enne tarantino, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, nel corso di un'operazione mirata condotta dai Falchi della Squadra Mobile. Un ulteriore importante risultato nella battaglia contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti. La sicurezza dei cittadini resta la nostra priorità.

Il personale dei Falchi della Squadra Mobile, nel prosieguo di una specifica attività antidroga che alcune settimane fa ha portato all'arresto di un 49enne tarantino sorpreso a spacciare dosi di cocaina nei pressi del complesso "Beni Stabili", ha posto l'attenzione su un noto pregiudicato della zona con numerosi precedenti in materia di droga che avrebbe ripreso l'illecita attività direttamente dal suo appartamento sito in via Dante.

