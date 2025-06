Spaccate auto come ariete per entrare nel minimarket

Un raid notturno che ha lasciato la comunità di San Jacopino sgomenta: un’auto, come un ariete, ha sfondato la vetrina di un minimarket alle prime luci dell’alba, portando via solo un piccolo bottino. La scena si ripete, ma questa volta c’è qualcosa di più di un semplice furto: un grido di allarme sulla sicurezza del quartiere, che richiede risposte immediate e decisive.

La notte scorsa furto all'interno di un minimarket di Via Toselli, nella zona di San Jacopino. Erano da poco passate le tre quando un'auto ha sfondato la vetrata del negozio. Il conducente è sceso e, dopo esser entrato nei locali, è uscito con il fondo-cassa: un centinaio di euro.

