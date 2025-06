Sottoscritto il contratto nazionale per la Sanità la Cisl Fp Abruzzo-Molise | Risultato storico

Sottoscritto il contratto nazionale per la sanità, un risultato storico che segna un passo avanti fondamentale per i lavoratori del settore. La Cisl Fp Abruzzo Molise esprime grande soddisfazione, confermando la propria leadership come prima sigla in sanità. Questo traguardo, raggiunto grazie alla fiducia delle proprie iscrizioni e dei cittadini, rappresenta un importante riconoscimento e un nuovo inizio per migliorare le condizioni di chi ogni giorno si dedica alla salute pubblica.

Firmato il contratto collettivo nazionale del lavoro per la sanità e a esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto a livello nazionale è anche la Cisl Fp abruzzese che ricorda come la sigla sia la prima in sanità. Un importante risultato, sottolinea il sindacato, “grazie alla fiducia delle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Sottoscritto il contratto nazionale per la Sanità, la Cisl Fp Abruzzo-Molise: "Risultato storico"

In questa notizia si parla di: nazionale - sanità - risultato - contratto

Il 22 maggio sciopero nazionale di sanità privata e Rsa: a Bergamo oltre 3mila addetti coinvolti - Il 22 maggio si svolgerà uno sciopero nazionale della sanità privata e delle RSA a Bergamo, coinvolgendo oltre 3mila addetti.

Con il rinnovo del contratto della Sanità per il triennio 2022-2024, il Governo conferma un impegno concreto verso 580mila lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale. Un risultato importante ottenuto grazie all’ascolto e al prezioso lavoro del Ministro Paolo Za Vai su Facebook

Con il rinnovo del contratto della Sanità per il triennio 2022-2024, il Governo conferma un impegno concreto verso 580mila lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale. Un risultato importante ottenuto grazie all’ascolto e al prezioso lavoro del Ministro Paolo Za Vai su X

Contratto sanità, Schillaci: Ora avanti spediti con il prossimo rinnovo; Sanità, rinnovo contratto e aumenti per 150 euro mensili. Cgil: Lavoratori svenduti; Sanità, arriva l’intesa per il Ccnl 2022-24, Naddeo (Aran): “Un risultato importante”.