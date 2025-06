Sotto il cielo d’estate al parco con Mario Biondi Riccardo Muti e altri grandi eventi | il programma dettagliato

Sotto il cielo d’estate al parco promette un’esperienza indimenticabile tra musica, teatro e cinema, immersi nella straordinaria bellezza della Valle dei Templi. Con artisti di fama come Mario Biondi e Riccardo Muti, questa stagione apre le porte a emozioni uniche sotto il cielo stellato. Scopri il programma dettagliato e lasciati coinvolgere da un’estate ricca di magia e cultura che trasformerà ogni serata in un evento speciale.

“Sotto il cielo d’estate al parco” è il cartello di eventi promossi dal parco archeologico della Valle dei Templi per la imminente stagione estiva. Concerti, rappresentazioni teatrali e proiezioni cinematografiche che abbracceranno diversi siti archeologici della provincia. Il programma è stato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - “Sotto il cielo d’estate al parco” con Mario Biondi, Riccardo Muti e altri grandi eventi: il programma dettagliato

