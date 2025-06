Sostenibilità e innovazione | Agrofutura arriva a Cesena

Cesena si prepara a vivere un evento imperdibile: Agrofutura sbarca in città il 26 giugno, portando innovazione e sostenibilità nel cuore del settore agroalimentare. Dopo i successi a Bologna e Firenze, questa tappa promette di valorizzare le eccellenze locali e affrontare le sfide future della filiera. Un’occasione unica per condividere idee, scoprire novità e plasmare il futuro del nostro territorio. Non mancate!

Cesena, 19 giugno 2025 – Dopo il successo delle precedenti tappe di Bologna e Firenze, giovedì 26 giugno il Festival Agrofutura arriverà a Cesena per un evento all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità e dello sviluppo del comparto agroalimentare. Un appuntamento che mette al centro il territorio, le sue eccellenze e le sfide del futuro per l’intera filiera. Organizzato da Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e con il patrocinio del Comune di Cesena, il festival si propone come un punto di incontro tra le istituzioni, le imprese, il mondo accademico e i cittadini, con l’obiettivo di raccontare e costruire insieme il futuro dell’agroalimentare italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sostenibilità e innovazione: Agrofutura arriva a Cesena

In questa notizia si parla di: cesena - sostenibilità - innovazione - agrofutura

Cavalluccio Day: Celebrazione del Cesena Calcio tra Solidarietà e Sostenibilità - Il Cavalluccio Day, in programma domenica 8 giugno all’Orogel Stadium, celebra il Cesena Calcio tra solidarietà e sostenibilità.

Sostenibilità e innovazione: Agrofutura arriva a Cesena; Agrofutura fa tappa a Cesena: innovazione, sostenibilità e futuro del cibo; Agrofutura 2025: Un Viaggio tra Innovazione e Tradizione nel Cuore dell'Agroalimentare Italiano.