Sostegno caos tra INDIRE e università | il MIM convoca un tavolo tecnico

Il mondo dell’istruzione italiana si trova nuovamente al centro di un acceso confronto tra INDIRE e università, scaturito dai decreti sul sostegno pubblicati nel 2025. Ritardi, esclusioni e tensioni minacciano la collaborazione tra le parti, mentre il Ministero dell’Istruzione e del Merito tenta di ricucire le divergenze convocando un tavolo tecnico nazionale. La strada verso una soluzione condivisa appare ancora tutta da tracciare, ma l’obiettivo è chiaro: garantire un sistema di sostegno efficace e inclusivo.

La pubblicazione dei decreti 75 e 77 del 24 aprile 2025 sul sostegno ha innescato un conflitto tra INDIRE e atenei, alimentato da ritardi attuativi e da una contestata esclusione delle università dai percorsi di formazione per docenti precari. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito cerca ora una mediazione attraverso un tavolo tecnico nazionale Due . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

